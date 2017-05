L’ottava delle borse europee inizia in parità

Luca Fiore 29 maggio 2017 - 17:57

MILANO (Finanza.com)

Avvio di ottava in sostanziale parità per gli indici europei: il Dax si è fermato a 12.628,95 punti, +0,21%, il Cac40 a 5.332,47, -0,08%, e l’Ibex a 10.884, -0,19%. Londra e Wall Street chiuse per festività.



Domani, alla riapertura, il titolo International Airlines Group potrebbe risentire del guasto al sistema informatico che ha colpito British Airways nel corso del fine settimana. A Madrid l’azione ha perso il 2,78%. Secondo i numeri elaborati da Citi, il blackout potrebbe costare oltre 100 milioni di euro.



Segno più invece per la francese Carrefour (+2,25%): stando alle indiscrezioni circolate nel corso della giornata, l'Amministratore delegato di Fnac-Darty, Alexandre Bompard, potrebbe prendere il posto dell'attuale Ceo Georges Plassat. Sempre a Parigi, rosso di mezzo punto percentuale per Peugeot (-0,53%) che, secondo fonti russe, avrebbe richiamato 30 mila vetture vendute nel Paese tra il 2011 e il 2016.



Per quanto riguarda le indicazioni macro del giorno, ad aprile la massa monetaria M3 della Zona Euro è cresciuta del 4,9% annuo (+5,2% per gli analisti) e i prestiti concessi al settore privato sono cresciuti del 2,4% annuo (consenso +2,5%).