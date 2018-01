L’ottava dei listini europei si chiude con il segno più

Mentre i mass media continuano a focalizzare l'attenzione sulle quotazioni altalenanti di Bitcoin & C., un fatto che si è visto già molte volte dal 2011 ad oggi, vorrei

19.1.2018 16:19 - wizard56borse-it

ANALISI DI LUNGO PERIODO SUL DAX E SULL'FTSEMIB DI MEDIO PERIODO – Analista Simone Rubessi

Per fare un quadro tecnico e ciclico sul futures Dax, presento il Battleplan Biennale che per ora sembra rispettato con buona precisione. Dovrebbe essere in partenza il sesto Intermestrale che,