Il comparto oil spinge le borse europee sopra la parità

Nonostante una partenza all’insegna della debolezza, segno più a metà seduta per le borse europee: Londra segna un rialzo dello 0,29%, Parigi sale dello 0,21 e Francoforte dello 0,17 per cento.A spingere le piazze del vecchio continente è un comparto energetico (+1% per lo Stoxx) che capitalizza il nuovo rialzo del Brent (+0,77% a 76,7$/barile).A dispetto dell’incremento dell’output varato dall’Opec, l’offerta di oro nero potrebbe presto scendere di 3 milioni di barili giornalieri a causa del blocco dell’export iraniano (2,2 milioni) e di quello libico (0,8 milioni).