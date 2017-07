I minerari spingono il listino della City, rally per Weir Group e Telenor

Luca Fiore 17 luglio 2017 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

La settimana dei listini europei inizia in parità nonostante le indicazioni positive arrivate da Pechino, dove il Pil della seconda economia mondiale ha segnato una crescita del 6,9%. In particolare, la notizia sta spingendo al rialzo un comparto minerario (+0,95%) in cui spicca il +1,75% di Antofagasta, il +2,07% di Anglo American e il +2,04% di Glencore.Di conseguenza, è Londra a registrare la performance migliore con un +0,62%. Sostanziale parità per Parigi (+0,06%), Francoforte (-0,15%) e Madrid (-0,1%).In particolare evidenza anche Weir Group (+7,41%) e Telenor (+7,93%) dopo aver alzato l'outlook.Renault (+0,4%) ha chiuso il primo semestre con vendite record a 1,88 milioni di unità, +10,4% rispetto al dato precedente, mentre a giugno Hennes & Mauritz (+1,89%) ha registrato vendite in crescita del 7%.