Germania: ancora niente accordo di governo, il Dax apre in forte ribasso

Alessandro Piu 5 febbraio 2018 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

L'accordo per la formazione di una coalizione di governo con Cdu ed Spd non è arrivato nel fine settimana, come si sperava. La Germania rimane ancora senza governo a quattro mesi dalle elezioni. Oggi i colloquio riprendono e si punta a chiudere entro l'8 febbraio. Nel frattempo gli investitori si innervosiscono. A Francoforte l'indice Dax ha aperto le contrattazioni in deciso ribasso arrivando a perdere oltre il punto percentuale a 12.622 prima di accennare un recupero e limare il calo sotto il punto percentuale.