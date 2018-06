Francoforte maglia nera del Vecchio continente

Luca Fiore 18 giugno 2018 - 17:55

MILANO (Finanza.com)

Le tensioni commerciali tornano a penalizzare le borse europee in attesa delle parole che in serata Mario Draghi pronuncerà a Sintra in occasione del Forum Central Banking. Londra ha terminato in sostanziale parità (-0,03% a 7.631,33 punti) mentre Parigi ha perso lo 0,93% fermandosi a 5.450,48.Causa gli attriti Usa-Cina e le beghe politiche interne, la performance peggiore è stata registrata a Francoforte, dove il Dax è sceso dell’1,36% a 12.834,11.