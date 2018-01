Francoforte e Parigi chiudono in rosso, lieve segno più per Londra

Luca Fiore 10 gennaio 2018 - 18:11

MILANO (Finanza.com)

Nonostante l’incremento di 2 punti percentuali del comparto bancario, la debolezza di utilities e tlc penalizza le borse del Vecchio continente. Francoforte ha segnato un rosso dello 0,78% a 13.281,34 punti, il Cac40 è sceso dello 0,35% a 5.504,68 e l’Ibex si è fermato a 10.428,30 punti (+0,02%). Lieve segno più per Londra (+0,23% a 7.748,51).Nel comparto dei titoli legati alle telecomunicazioni spicca il -7,19% di Tele2 dopo i dubbi sollevati da alcuni investitori sull’opportunità di acquisire il gruppo Com Hem. Profondo rosso anche per Altice (-7,24%). Sul listino della City Sainsbury ha guadagnato il 2,21% dopo la diffusione dei numeri sulle vendite nel periodo natalizio.Per quanto riguarda i dati macro, due velocità per la produzione industriale francese (-0,5% mensile) e per quella manifatturiera britannica (+0,4% m/m). Dagli Stati Uniti sono arrivati i numeri su prezzi delle importazioni (+0,1%), scorte all’ingrosso (+0,8%) e stock di petrolio (-4,9 milioni).