Energetici spingono le borse europee, rally per Ocado

Luca Fiore 10 luglio 2018 - 18:12

MILANO (Finanza.com)

Il comparto energetico (+1,37%) spinge i listini europei sopra la parità: Londra si è fermata a 7.692,04 punti (+0,05%), Francoforte a 12.609,85 (+0,53%) e Parigi a 5.434,36 (+0,67%). Sul listino della City in particolare evidenza Tullow Oil (+1,94%), Royal Dutch Shell (+0,79%) e BP (+0,98%). Rally per Ocado (+8,18%) nel giorno dei numeri dei primi sei mesi e crollo verticale per il broker TP ICAP (-35,91%), dopo la notizia del licenziamento del chief executive, John Phizackerley.In agenda macro l’indice Zew tedesco, sceso a luglio a -24,7 punti contro i -16,1 punti di giugno, portandosi sui minimi dall'agosto 2012 e ben al di sotto della media di lungo periodo a 23,2 punti."L'ultimo periodo è stato caratterizzato da una grande incertezza politica. In particolare, i timori di un'escalation della guerra commerciale internazionale con gli Stati Uniti hanno smorzato le prospettive economiche. Le notizie positive riguardanti la produzione industriale, gli ordini in entrata e il mercato del lavoro sono state fortemente offuscate dai previsti effetti negativi sul commercio estero", ha commentato il presidente dell'istituto Zew, Achim Wambach.Per quanto riguarda la Zona Euro, lo Zew è passato da -12,6 a -18,7 punti, con gli analisti che avevano stimato un calo più contenuto a -13,2 punti. Il dato relativo il nostro Paese ha segnato un rialzo di 11,2 punti portandosi a -37,2 punti.Dal fronte statunitense, sopra le stime il NFIB (National Federation of Independent Business), passato da 107,8 a 107,2 punti. Gli analisti avevano stimato 105,6 punti. Nella seconda parte è stata la volta dell’indice JOLTS (Job Openings And Labor Turnover Summary), quello che misura le offerte di lavoro, sotto le stime a maggio (da 6,7 a 6,64 milioni di unità).