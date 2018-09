Deutsche Bank esce dall'indice Euro Stoxx50

Alessandra Caparello 4 settembre 2018 - 15:14

Deutsche Bank uscirà dall’indice delle blue chip europee, l’indice Euro Stoxx 50. L’uscita di scena avverrà il prossimo 24 settembre e lo conferma la stessa banca tedesca. Deutsche Boerse rivede periodicamente la composizione dell’indice, sulla base degli scambi e del valore di mercato. Quest’anno il titolo della banca tedesca ha perso il 38%.“Il nostro impegno per la ristrutturazione e il miglioramento della redditività non sono influenzati dall'annuncio del fornitore dell'indice” così la banca in una nota in cui aggiunge che “la stessa ristrutturazione sosterrà la valutazione da parte del mercato e quindi aumenterà la capitalizzazione".