Daimler giù a Francoforte dopo il profit warning, titolo cede oltre il 3%

Valeria Panigada 21 giugno 2018 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Deciso ribasso del titolo Daimler sulla Borsa di Francoforte dopo il profit warning legato alla guerra commerciale. Fin dai primi minuti di scambio l'azione del costruttore di auto tedesco cede oltre 3 punti percentuali (-3,58% in questo momento) scambiando a 58,54 punti. Daimler ha detto di prevedere utili nel 2018 non più in crescita ma lievemente in calo rispetto all'anno scorso a causa dell'aumento dei dazi doganali deciso da Cina e Usa. Si tratterebbe del primo profit warning da parte di un'azienda europea legato alla guerra commerciale.