Continental crolla di oltre il 13% sul Dax, pesa revisione guidance 2018. Giù anche Pirelli e Michelin

Daniela La Cava 22 agosto 2018 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Unapioggia di vendite si abbatte su Continetal in Borsa, con il titolo del big tedesco dei pneumatici che lascia sul terreno oltre il 13% dopo avere annunciato una revisione al ribasso della guidance per il 2018 in scia alle aspettative di minori vendite, di un aumento dei costi e infine di richieste di risarcimenti (senza precisare di quale natura). In particolare, Continental stima per l'anno in corso ricavi complessivi pari a 46 miliardi di euro (effetto cambio escluso) rispetto ai 47 miliardi indicati in precedenza. Immediato l'effetto domino sui titoli europei del comparto. A cominciare dall'italiana Pirelli che cede a Piazza Affari oltre il 3,6%, giù anche Michelin che sulla Borsa francese perde il 4,7 per cento.