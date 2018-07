Commodity spingono le borse Ue, +7,5% per Air France

Luca Fiore 9 luglio 2018 - 13:33

MILANO (Finanza.com)

Borse europee positive nella prima seduta dell’ottava nonostante le tensioni commerciali e le notizie in arrivo dal Regno Unito dove, a seguito delle dimissioni di David Davis dalla carica di Ministro per la Brexit, il premier Theresa May ha nominato Dominic Raab. A spingere le piazze finanziarie del Vecchio continente è il settore energetico (+1,04%) e quello dei titoli legati alle risorse di base (+1,22%).A Londra il Ftse100 segna un +0,38%, Francoforte sale dello 0,14% e Parigi dello 0,44%. A livello di singole performance, sul listino francese spicca il +7,5% di Air France KLM, spinta dai numeri relativi i passeggeri a giugno, e il -1,6% di Renault, in scia delle notizie in arrivo dal Giappone, dove il Nissan, azienda partner del colosso transalpino, ha ammesso di aver falsificato i risultati di test sulle proprie auto.In agenda macro l’indice Sentix, salito nel mese corrente a 12,1 punti, dai 9,3 precedenti. Gli analisti avevano stimato 9 punti. Nella seconda parte attenzione alle indicazioni che arriveranno dall’audizione di Mario Draghi davanti al parlamento europeo.