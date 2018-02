Chiusura in positivo per le borse europee

Luca Fiore 7 febbraio 2018 - 17:56

MILANO (Finanza.com)

Gli acquisti sul comparto energetico e sui bancari permettono ai listini europei di chiudere la seduta in territorio positivo. “Il movimento di oggi è catalogabile come un rimbalzo tecnico, dopo le vendite violente di inizio settimana. I fattori che hanno portato il mercato a questa reazione violenta persistono ancora”, ha commentato Vincenzo Longo di IG. A Londra il Ftse100 ha terminato in rialzo dell’1,93% a 7.279,42 punti, il Dax è salito dell’1,6% a 12.590,43, il Cac40 dell’1,82% a 5.255,90 e l’Ibex dell’1,7% a 9.976,90 punti.