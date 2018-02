Borse europee tutte positive, Airbus spicca il volo dopo i conti

Luca Fiore 15 febbraio 2018 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

I titoli legati alle risorse di base e quelli del comparto auto spingono le borse europee. Tra i primi spiccano quelli con una forte esposizione al Sud Africa (+2,29% per Anglo American) a seguito delle dimissioni del presidente Jacob Zuma, mentre nell’automotive, spinto dal +6,8% registrato dalle immatricolazioni di auto a gennaio, si segnala il +1,32% di Volkswagen, il +2,19% di Peugeot e il +0,87% di Renault.A Parigi, dove il Cac40 sale dell’1,38%, si fa notare anche Airbus, in aumento del 10,48%. La società ha annunciato che il 2017 si è chiuso con un utile operativo di 4,25 miliardi e un fatturato di 66,8 miliardi di euro. Dopo i 718 velivoli consegnati nel 2017, nell’anno corrente il target è stato fissato a 800 unità mentre l’Ebit è visto in aumento del 20%.Tra gli altri listini, Madrid sale dello 0,86%, Francoforte dello 0,66 e Londra dello 0,57 per cento.Dopo le indicazioni relative la bilancia commerciale di Italia e Zona Euro (+5,25 e +23,8 miliardi), nella seconda parte sarà la volta dei dati statunitensi su prezzi alla produzione, manifatturiero di New York, nuove richieste di sussidio, produzione industriale e fiducia dei costruttori.