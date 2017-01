Borse europee: tonfo di Lufthansa sul listino tedesco

Luca Fiore 9 gennaio 2017 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

Avvio di settimana in rosso per le borse europee: a metà seduta il Ftse100 non fa segnare variazioni, il Cac40 perde lo 0,75%, l’Ibex scende dello 0,59% e il Dax arretra dello 0,53 per cento.



A Francoforte Volkswagen sale del 2,88%, in scia delle indiscrezioni su un nuovo accordo con le autorità statunitensi, mentre Lufthansa perde 5 punti percentuali dopo che, a causa dell’attesa di un rincaro dei carburanti, la società non ha fornito una stima sugli utili 2017.



Per quanto riguarda i dati macro, prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa è stata la volta degli indici tedeschi relativi a produzione industriale (+0,4% mensile) e bilancia commerciale (+21,7 miliardi).



L’indice dei prezzi delle abitazioni in Gran Bretagna elaborato da Halifax ha invece segnato un +1,7% mensile mentre il tasso di disoccupazione italiano è salito all’11,9% e quello di Eurolandia si è confermato al 9,8%.



Nella seconda parte l’appuntamento è con l’indice del mercato del lavoro statunitense elaborato dalla Federal Reserve.