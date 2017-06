Borse europee sotto la parità, tonfo per la britannica Provident

Luca Fiore 21 giugno 2017 - 18:04

Un comparto finanziario fiaccato dal profit warning lanciato dalla britannica Provident Financial (-17,59%) e la debolezza del comparto energetico, su cui continua a pesare la debolezza del greggio (-0,64% per il Brent a 46,01$/barile), spingono al ribasso i listini europei.Il Ftse100 ha terminato in calo dello 0,33% a 7.447,79 punti, il Dax è sceso dello 0,32% a 12.774,26, il Cac40 dello 0,37% a 5.274,26 e l’Ibex si è fermato a 10.740,70 (-0,05%).