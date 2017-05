Borse europee sotto la parità, il piano di ristrutturazione fa volare Pearson

Luca Fiore 5 maggio 2017 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Il calo del greggio, nel corso della seduta il Brent è sceso fino a 46,64 dollari il barile, penalizza i listini europei.



La prudenza è d’obbligo anche in vista dell’importante appuntamento con i dati relativi il mercato del lavoro a stelle e strisce: nel mese di aprile il saldo delle buste paga nei settori non agricoli, le c.d. non-farm payrolls, è stimato a 194 mila unità mentre il tasso di disoccupazione è visto in aumento dal 4,5 al 4,6 per cento.



Al momento il Dax quota in rosso dello 0,3%, l’Ibex perde lo 0,08% e il Cac40 lo 0,04%. Sul listino londinese, in perfetta parità, spicca il balzo di Pearson (+14,06%) dopo la diffusione del piano di ristrutturazione, e il rally di Marks and Spencer (+4,9%) a seguito del rinnovamento dei vertici societari.