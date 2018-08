Borse europee sotto la parità, Whitbread vola dopo deal con Coca-Cola

Luca Fiore 31 agosto 2018 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Le tensioni commerciali USA-Cina tornano a spingere al ribasso le piazze europee: a Londra il Ftse100 scende dello 0,44%, il Cac40 perde oltre 1 punto percentuale (-1,04%) e il Dax scende dello 0,76%. La notizia del giorno è rappresentata dalla vendita da parte di Whitbread (+16,34%) della catena Costa alla Coca-Cola per un enterprise value di 3.9 miliardi di sterline.Giornata di acquisti anche per il titolo SAS (+10,21%) in scia di conti trimestrali migliori delle stime e della revisione al rialzo della guidance mentre AstraZeneca (-1,37%) paga pegno ai risultati preliminari insoddisfacenti dei test di fase 3 di un farmaco per curare il lupus eritematoso.In agenda macro le indicazioni relative le vendite al dettaglio tedesche (-0,4% mensile), il tasso di disoccupazione italiano (10,4%) e della Zona Euro (8,2%) e il tasso di inflazione preliminare. Per quanto riguarda la Zona Euro, il dato ad agosto è salito del 2% annuo in versione completa (dal 2,1%) e di un punto percentuale in quella depurata (dall’1,1%).