Borse europee sotto la parità, -3% per International Airlines Group

Luca Fiore 30 maggio 2017 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Un comparto bancario sotto tono penalizza la seduta dei listini europei: il Ftse100 segna un -0,40%, il Cac40 un -0,59%, il Dax un -0,11% e l’Ibex un +0,09%. A livello di singole performance, sul listino della City International Airlines Group segna un calo del 2,95% in scia del blackout che ha lasciato a terra decine di migliaia di passeggeri nel corso del fine settimana.



Nel comparto, +0,22% di Ryanair che ha registrato utili in crescita del 6% a 1,32 miliardi (+14% per l’utile per azione ajdusted) e ricavi in aumento del 2% a 6,65 miliardi di euro. A frenare il titolo è l’annuncio di nuovi tagli delle tariffe.



Nel comparto tlc, -1,44% per la belga Proximus in scia del downgrade annunciato da Raymond James.



Nella seconda parte riflettori puntati sull’accoppiata statunitense redditi –spese, sui prezzi delle abitazioni nelle 20 maggiori città (indice Case-Shiller) e sul sentiment dei consumatori misurato dal Conference Board.