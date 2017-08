Borse europee sopra la parità, vendite su InterContinental e Paddy Power

Luca Fiore 8 agosto 2017 - 18:02

MILANO (Finanza.com)

Con la stagione delle trimestrali in chiusura, le borse europee entrano in clima semi-vacanziero: Londra ha terminato a 7.542,73 (+0,14%), Francoforte a 12.292,05 (+0,28%), Parigi a 5.218,89 (+0,21%) e Madrid a 10.734,70 (+0,55%).Sul listino della City, -3,69% di InterContinental Hotels dopo le indicazioni arrivate dal fatturato per stanza e -4,07% per Paddy Power in scia di ricavi in calo. La stima di un giro d’affari 2017 in aumento del 13%, ha permesso a Bellway di chiudere con un +0,4%.In agenda macro le indicazioni sopra le stime arrivate dalla bilancia commerciale di Cina e Germania (+46,7 miliardi di dollari, +21,2 miliardi di euro) e dall’indice statunitense delle piccole imprese, passato da 103,6 a 105,2 punti (NFIB, National Federation of Independent Business).Sempre per quanto riguarda la prima economia, nella seconda parte è stata la volta delle offerte di lavoro (JOLTS, Job Openings And Labor Turnover Summary), salite a 6,16 milioni, e della fiducia dei consumatori IBD/TIPP (Investor's Business Daily e TechnoMetrica Institute of Policy and Politics), in aumento a 52,2 punti.