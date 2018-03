Borse europee sopra la parità, seduta da dimenticare per Infineon e AMS

Luca Fiore 28 marzo 2018 - 18:00

MILANO (Finanza.com)

Seduta in crescendo per l’azionario europeo che, dopo una prima parte in rosso, ha terminato la seduta in territorio positivo.Eccezion fatta per il rosso di un quarto di punto percentuale di Francoforte (11.940,71 punti), tutti gli altri listini hanno chiuso sopra la parità: +0,29% a 5.130,44 punti per Parigi, +0,64% a 7.044,74 per Londra e +0,86% a 9.555 di Madrid.In particolare evidenza i produttori di chip, tra cui spicca il -4,01% di Infineon e il rosso del 9,56% di AMS. Sul listino della City, Shire ha segnato un +19,4% in scia della notizia dell’interessamento della giapponese Takeda Pharmaceutical.