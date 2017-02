Borse europee sopra la parità, rally di Lloyds dopo i conti 2016

Luca Fiore 22 febbraio 2017 - 18:00

MILANO (Finanza.com)

Eccezion fatta per Madrid (-0,88% a 9.477,2 punti), chiusura di poco sopra la parità per le borse europee. A Londra il Ftse100 si è fermato a 7.302,25 punti, lo 0,38% in più rispetto al dato precedente, il Dax ha chiuso a 11.998,59, +0,26%, e il Cac40 a 4.895,88, +0,15%.



Nel comparto bancario spicca il +4,73% di Lloyds Banking Group, in scia del +158% registrato nel 2016 dall’utile, tra gli industriali +4,62% di ThyssenKrupp dopo la vendita di asset brasiliani a Ternium.



Per quanto riguarda gli aggiornamenti macro, indicazioni sopra le stime quelle arrivate dall’indice tedesco IFO (111 punti) e dal Pil del Regno Unito (+0,7%). In linea con il consenso il dato definitivo relativo l’inflazione di Eurolandia (+1,8% annuo).



Sopra le stime il dato statunitense relativo le vendite di case esistenti, salite a 5,69 milioni a gennaio. In serata l’appuntamento è con le minute dell’ultima riunione del FOMC, il braccio operativo della Federal Reserve.