Borse europee sopra la parità, indicazioni positive dai conti di ABN Amro

Luca Fiore 8 agosto 2018 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Nonostante il nuovo round di sanzioni statunitensi sul made in China, in corrispondenza del giro di boa le piazze finanziarie europee fanno registrare un segno più. A Francoforte il Dax segna un +0,33%, il Cac40 avanza dello 0,09% e il Ftse100 guarda tutti dall’alto con un +0,86%.A livello di singole performance, spicca il -4,68% di Novo Nordisk in scia di vendite trimestrali inferiori alle stime mentre Nokian Renkaat (+2,18%) e ABN Amro (3,43%) capitalizzano risultati migliori del previsto.