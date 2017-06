Borse europee sopra la parità, focus sulla conferenza stampa del chairman Draghi

Luca Fiore 8 giugno 2017 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Mercati europei sopra la parità nel "Super Giovedì" nel quale gli inglesi tornano alle urne, la Banca centrale europea si riunisce e diffonde le previsioni di crescita e l'ex numero uno dell'FBI, James Comey, testimonia al Congresso statunitense .



Stando alle indiscrezioni riportate ieri dall’agenzia Bloomberg, indicazioni da “colomba”, espansive, dovrebbero arrivare dalla view sui prezzi al consumo per i prossimi tre anni, vista in calo all’1,5% (contro l’1,7, l’1,6 e l’1,7 per cento precedente).



Buone notizie quelle arrivate dall'industria tedesca ad aprile. La produzione industriale ha evidenziato una crescita dello 0,8% su base mensile rispetto al precedente -0,1% (dato rivisto da -0,4%), mentre su base annua il dato è salito del 2,9% dal +2,2% della passata rilevazione (dato rivisto da +1,9%). Gli analisti si attendevano una crescita dello 0,5% e del 2,1% rispettivamente su base mensile e annua.



A metà seduta Londra in sostanziale parità (-0,05%), Francoforte sale di mezzo punto percentuale, Parigi avanza dello 0,4% e Madrid guarda tutti dall’alto con un +0,87%.



Nella seconda parte attenzione alla conferenza stampa del chairman Draghi e all’aggiornamento statunitense sull’andamento delle nuove richieste di sussidio di disoccupazione.