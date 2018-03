Borse europee sopra la parità, calo delle vendite penalizza H&M

Luca Fiore 15 marzo 2018 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

Lieve segno più per le borse europee in attesa dell’avvio delle contrattazioni a New York. A metà seduta Londra guadagna lo 0,11, Parigi lo 0,13 e Francoforte lo 0,33 per cento. In controtendenza Madrid, in rosso dello 0,23%.Sul listino tedesco spicca il +1,1% di Munich RE dopo l’innalzamento delle stime sull’anno corrente e l’annuncio di un buyback da 1 miliardo di euro. Acquisti anche su Lufthansa (+1,87%), nonostante il vettore abbia annunciato che i prezzi dei carburanti impatteranno sui conti 2018.Lettera invece su H&M (-4,5%), che ha registrato vendite in calo nei primi tre mesi, e Societe Generale (-2,81%), dopo l’addio del n.2 dell’investment banking, Didier Valet.