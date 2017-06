Borse europee sopra la parità, balzo di Capita sul listino della City

Luca Fiore 13 giugno 2017 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Intonazione positiva per le borse europee nel primo giorno di riunioni del board della Federal Reserve, che domani dovrebbe annunciare un nuovo incremento del costo del denaro. A Londra il Ftse100 non fa segnare variazioni di rilievo, il Dax e l’Ibex salgono di mezzo punto percentuale (+0,49 e +0,51 per cento), il Cac40 segna un +0,39%.



Sul listino londinese, balzo di Capita (+13,82%) dopo che il management ha detto di voler incrementare la redditività nella seconda metà dell’anno e rally del LSE (+4,82%) in scia di un outlook sui prossimi 2 anni decisamente positivo.



Indicazioni sopra le stime quelle arrivate dall’inflazione britannica (+2,9% annuo) mentre ha deluso il tedesco Zew (18,6 punti). Peggio del consenso anche l’indice statunitense delle piccole imprese (104,5 punti). Nella seconda parte sarà la volta dei prezzi alla produzione a stelle e strisce.