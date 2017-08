Borse europee sopra la parità, acquisti su RBS dopo i conti

Luca Fiore 4 agosto 2017 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Borse europee sopra la parità in attesa delle indicazioni che alle 14:30 arriveranno dal mercato del lavoro della prima economia. In corrispondenza del giro di boa il Ftse100 sale dello 0,14%, il Dax dello 0,23%, il Cac40 dello 0,7% e l’Ibex dello 0,13 per cento.A livello di singole performance, -3,11% per Swiss RE, che ha registrato un calo dell’utile maggiore del previsto, e +1,93% di Royal Bank of Scotland che tra aprile e giugno ha riportato un risultato netto di 680 milioni di sterline (circa 752 milioni di euro), contro la perdita da oltre 1 miliardo di sterline del corrispondente periodo del 2016.Inoltre, la società avrebbe anche scelto Amsterdam come sede europea in caso di una hard Brexit e quindi di perdita del passaporto finanziario.Nella seconda parte attenzione ai numeri relativi non-farm payrolls e tasso di disoccupazione statunitense: il saldo delle buste paga è atteso a 182 mila unità mentre il secondo dato è visto in riduzione dal 4,4 al 4,3 per cento.