Borse europee sopra la parità, Deutsche Bank in evidenza

Luca Fiore 6 luglio 2018 - 17:56

MILANO (Finanza.com)

L’ottava dei listini europei termina di poco sopra la parità nonostante l’avvio ufficiale della guerra commerciale. Londra ha terminato a 7.617,70 punti (+0,19%), Francoforte a 12.496,17 (+0,26%) e Parigi a 5.375,77 (+0,18%). Deutsche Bank (+2,51%) in particolare evidenza in scia delle indiscrezioni su un possibile interesse di JPMorgan e ICBC (Industrial and Commercial Bank Of China) ad acquisire quote della banca tedesca.