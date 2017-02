Borse europee sopra la parità, BP e BNP in rosso nel giorno dei conti

Luca Fiore 7 febbraio 2017 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Borse europee positive dopo i cali innescati ieri dalle tensioni in arrivo da Francia e Stati Uniti. A Londra il Ftse100 sale dello 0,61% mentre il tedesco Dax avanza dello 0,49%. Di poco sopra la parità Parigi e Madrid (+0,06% per entrambe).



A gennaio l’indice britannico elaborato da Halifax relativo i prezzi delle abitazioni ha evidenziato un rosso dello 0,9% mensile (+1,6% a dicembre). Gli analisti avevano stimato un incremento dello 0,2%.



Sul listino della City BP perde il 2,26% dopo aver annunciato un utile di 115 milioni di dollari nell’esercizio 2016, contro i -6,5 miliardi di un anno prima. Il dato relativo il quarto trimestre è risultato positivo per 497 milioni, dai -3,3 miliardi degli ultimi tre mesi del 2015. Segno meno anche per BNP Paribas (-3,47%) nonostante utili più che raddoppiati a 1,44 miliardi di euro nel quarto trimestre 2016.



Nel corso della seconda parte sarà la volta dei dati statunitensi su bilancia commerciale, andamento delle offerte di lavoro e fiducia dei consumatori IBD/TIPP (Investor's Business Daily e TechnoMetrica Institute of Policy and Politics).