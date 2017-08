Borse europee si confermano positive, rally a Parigi per BioMerieux

Luca Fiore 30 agosto 2017 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Dopo le vendite di ieri, le borse europee si confermano positive. Con l’eurodollaro riportatosi sotto quota 1,2, il Dax segna un +0,46%, il Cac40 un +0,42% e l’Ibex un +0,56%. Segno più anche per Londra, in rialzo dello 0,31%.A Parigi spicca il +7,69% di BioMerieux dopo l’incremento dei target mentre sul listino della City Petrofac sale dello 0,83% grazie all’annuncio di nuove misure di consolidamento (in prima file c’è un taglio del dividendo del 42%).In attesa dei dati preliminari relativi l’inflazione tedesca, stimata da Barclays all’1,7% annuo (finora sono arrivati i dati relativi Sassonia, +1,9%, Baviera, Assia e Brandeburgo, +1,8%), l’indice della fiducia economica nell'Eurozona ad agosto si è attestata a 111,9 punti, al di sopra dei 111,3 punti precedenti e del consenso.L’economia si conferma in salute, ha rilevato Bert Colijn di ING Bank, e la crescita economica di Eurolandia “sembrerebbe stabile in quota 2% annuo, ben al di sopra del trend”.Nella seconda parte sarà la volta dei dati statunitensi su buste paga nel settore privato (stima ADP), del dato preliminare sul PIL e delle scorte di petrolio.