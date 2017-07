Borse europee positive, rally ad Amsterdam per Postnl

Luca Fiore 10 luglio 2017 - 18:02

MILANO (Finanza.com)

L’ottava dei listini europei inizia con il segno più in scia dei segni più tra i titoli del comparto energetico e tra le utilities. A Londra il FTSE100 ha terminato in rialzo dello 0,26% a 7.370,03 punti, +0,46% del Dax a 12.445,92, +0,40% del Cac40 a 5.165,64 e +0,2% dell’Ibex a 10.509,50.Nel comparto aereo, segno meno per Air France-KLM (-0,35%) nonostante le indicazioni positive arrivate dai dati relativi le prenotazioni mentre sulla piazza tedesca Lufthansa ha perso poco meno di mezzo punto percentuale (-0,44%) dopo che UBS a ridotto la valutazione a "neutral".Ad Amsterdam Postnl ha segnato un +4,18% in scia delle indiscrezioni sulle prossime misure di riforma del comparto.In agenda macro le indicazioni relative prezzi al consumo e alla produzione in Cina (+1,5 e +5,5% annuo), bilancia commerciale tedesca (20,3 miliardi) e indice Sentix (28,3). Nella seconda parte è stata volta dello statunitense LMCI (Labor Market Conditions Index), il dato che rileva l’andamento del mercato del lavoro statunitense tramite l’analisi di 19 sottoindici.A giugno il dato è passato da 3,3 a 1,5 punti.