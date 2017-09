Borse europee positive, crollo di Indivior sul listino londinese

Luca Fiore 1 settembre 2017 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

Il mese di settembre dei listini europei inizia sopra la parità. A metà seduta il Ftse100 sale dello 0,27%, il Dax segna un +0,73%, il Cac40 avanza dello 0,8 e l’Ibex dello 0,45 per cento.A Parigi spicca il +4,95% di Vivendi in scia della conferma dell’outlook mentre sul listino della City spicca il -36% di Indivior dopo che un tribunale statunitense ha decretato che un trattamento sviluppato da Dr. Reddy's Laboratories non viola i brevetti dell’azienda britannica.Balzo per Volvo (+6,85%) che ha annunciato nuovi target finanziari.Dopo le indicazioni arrivate dai PMI manifatturieri di Zona Euro e Gran Bretagna (57,4 e 56,9 punti), nella seconda parte sarà la volta dei dati statunitensi relativi l’andamento del mercato del lavoro ad agosto. In calendario anche l’indice ISM, le spese per costruzioni e il dato definitivo sul sentiment dei conusumatori.