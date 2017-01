Borse europee positive, Renault sotto inchiesta per emissioni diesel

Luca Fiore 13 gennaio 2017 - 18:00

MILANO (Finanza.com)

Chiusura di ottava sopra la parità per le borse europee in scia delle indicazioni migliori del previsto arrivate dalle trimestrali a stelle e strisce. A Londra il FTSE100 si è fermato a 7.337,81 punti, lo 0,62% in più rispetto al dato precedente, mentre il Dax ha terminato a 11.629,18. Incrementi sopra il punto percentuale per il Cac40 (+1,2% a 4.922,49 punti) e per l’Ibex (+1,11% a 9.511,60).



Dopo il nuovo filone del Dieselgate che coinvolge FCA, il tribunale di Parigi ha avviato un’indagine sulle emissioni dei veicoli diesel di Renault (-2,89%).



Nel corso della mattina sono arrivate le indicazioni relative la bilancia commerciale cinese, che ha visto l’avanzo scendere da 44,6 a 40,8 miliardi di dollari, e i prezzi all’ingrosso tedeschi, saliti dell’1,2% mensile a dicembre.



Nella seconda parte sarà è stata invece volta dei dati statunitensi su prezzi alla produzione (+0,3% mensile), vendite al dettaglio (+0,6%), fiducia dei consumatori (98,1) e scorte delle imprese (+0,7%).