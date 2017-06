Borse europee positive. In serata l’appuntamento è a Sintra

Luca Fiore 26 giugno 2017 - 17:58

MILANO (Finanza.com)

Gli acquisti sui bancari innescati dalle notizie in arrivo dal nostro Paese spingono le borse europee nella prima seduta dell’ottava. Il Ftse100 si è fermato a 7.446,80 punti, +0,31%, il Dax è salito a 12.770,83, +0,29%, il Cac40 a 5.295,75, +0,56%, e l’Ibex a 10.696,60 punti, +0,62% rispetto al dato precedente.A Londra acquisti su Barclays (+1,19%), RBS (+1,71%) e HSBC Holdings (+1,20%), a Francoforte segno più per Commerzbank (+2,16%) e Deutsche Bank (+0,94%), a Parigi in evidenza BNP Paribas (+0,16%) e Societe Generale (+1,07%).Tra gli altri titoli, spicca in particolare Nestlé (+4,32%). A spingere l’azione è stata la notizia dello shopping da 3,28 miliardi di franchi (poco più di 3 miliardi di euro) da parte del fondo Third Point, che fa capo a Dan Loeb. Third Point supera così la soglia dell’1% del capitale, la quota maggiore mai detenuta dall’hedge fund.Dopo le indicazioni migliori del previsto arrivate dall’indice tedesco Ifo, salito a 115,1 punti, nella seconda parte è stata la volta degli ordini di beni durevoli a stelle e strisce, scesi dell’1,1% mensile.Alle 19:30 focus sull’intervento di Mario Draghi in occasione del forum della Banca centrale europea di Sintra, in Portogallo.