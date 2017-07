Borse europee positive, Bayer in rosso dopo il warning

Luca Fiore 30 giugno 2017 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Seduta in crescendo per i listini europei, in rialzo di mezzo punto percentuale in corrispondenza del giro di boa grazie al buon andamento dei titoli legati alle risorse di base e al comparto auto. Il Ftse100 segna un incremento dello 0,16%, il Dax sale dello 0,24%, il Cac40 dello 0,66% e l’Ibex mette a segno un +0,33%.Sul listino tedesco spicca il -4,3% di Bayer dopo la riduzione dell’outlook 2017 a causa di difficoltà nel comparto agricolo in Brasile.In agenda macro i dati relativi il totale dei disoccupati tedeschi, saliti di 7 mila unità a maggio, i dati britannici su partite correnti (-16,9 miliardi di sterline) e PIL (+0,2% trimestrale) e l’aggiornamento sui prezzi al consumo europei, scesi meno del previsto a giugno (+1,3% a/a).Nella seconda parte spazio ai numeri statunitensi su redditi e spese, al PMI Chicago e al sentiment dei consumatori.