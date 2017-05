Borse europee positive, Adecco in evidenza nel giorno dei conti

Luca Fiore 9 maggio 2017 - 18:00

MILANO (Finanza.com)

Madrid esclusa (-0,42% a 11.049,20 punti), chiusura positiva per le borse europee che spingono lo Stoxx 600 nei pressi dei massimi da 21 mesi.



A Francoforte il Dax si è fermato a 12.749,12 punti (+0,43%), il Cac40 ha terminato a 5.398,01 (+0,28%) e il Ftse100, nel giorno in cui il premier Theresa May ha annunciato le elezioni dell’8 giugno, a 7.342.21 (+0,57%).



A Londra Centrica ha perso il 4,53% a seguito delle minacce della May di porre un tetto ai prezzi dell’energia mentre sul listino tedesco Commerzbank (-0,04%) ha riportato una crescita dell’utile trimestrale del 28%. Crescita a due cifre anche per il risultato netto di Adecco (+2,2%).



In agenda macro i dati tedeschi su produzione industriale (-0,4% mensile) e bilancia commerciale (19,6 miliardi) e l’aggiornamento sulle vendite al dettaglio in Italia, stabili rispetto alla precedente rilevazione a febbraio.