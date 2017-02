Borse europee positive, +12,75% per la tedesca Stada

Luca Fiore 13 febbraio 2017 - 18:00

MILANO (Finanza.com)

Avvio di ottava positivo per le borse europee in scia dei nuovi record registrati dagli indici statunitensi e dei rialzi dei titoli legati alle materie prime. Spicca in particolare il +12,75% del gruppo farmaceutico Stada a seguito delle offerte di acquisizione ricevute.



Chiusura piatta per Heineken (-0,01%) dopo l’annuncio dell’acquisizione di Brasil Kirin Holding per 664 milioni di euro mentre la svedese Saab (-3,09%) ha pagato pegno alla pubblicazione dei conti del quarto trimestre 2016.



A Francoforte il Dax ha chiuso a 11.774,43 punti, lo 0,92% in più rispetto al dato precedente, il Cac40 si è fermato a 4.888,19, +1,24%, mentre l’Ibex ha terminato a 9.484,10, +1,13%. Guadagni contenuti per il listino londinese, in aumento dello 0,28% a 7.278,92 punti.