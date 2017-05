Borse europee poco mosse, lieve segno più per Deutsche Bank

Luca Fiore 10 maggio 2017 - 17:59

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in sostanziale parità per le borse europee: il Dax e il Cac40 si sono rispettivamente fermati a 12.757,46 (+0,07%) e 5.400,46 (+0,05%) punti mentre il Ftse100 ha terminato a 7.385,24 (+0,59%).



Sul listino tedesco lieve segno più per il titolo Deutsche Bank (+0,39%), balzato nel corso della mattina in scia dell’indiscrezione di una richiesta da parte del fondo del Qatar di incrementare la partecipazione nell'istituto sopra il 10%.



A Francoforte segno meno anche per HeidelbergCement (-1,22%), che nel primo trimestre ha registrato un calo dell’utile operativo del 3%, mentre ad Amsterdam ING Groep ha guadagnato l’1,32% grazie al +39% messo a segno dall’utile lordo.