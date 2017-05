Borse europee poco mosse. O'Leary ottimista sui conti di Ryanair

Luca Fiore 24 maggio 2017 - 17:57

MILANO (Finanza.com)

Borse europee in sostanziale parità in una seduta povera di spunti. In attesa delle minute dell’ultima riunione della Fed e della riunione dell’Opec, oggi è stata la volta di Mario Draghi che, nel corso di una conferenza, ha rimarcato che il contesto macroeconomico è in miglioramento, le misure di politica monetaria si sono rivelate efficaci e il miglioramento dei fondamentali aumenta la resilienza del comparto finanziario.



Tre, ha detto il chairman, sono le aree da monitorare con attenzione: “l’effetto della propensione al rischio sui prestiti bancari, l’impatto sulla redditività degli istituti e quello sugli investitori istituzionali”.



A Londra il Ftse100 ha terminato a 7.514,90 punti, lo 0,4% in più rispetto al dato precedente, il Dax si è fermato a 12.642,87, il Cac40 a 5.341,34, -0,13% per gli ultimi due, e l’Ibex a 10.907,40, -0,08%.



Sul listino della City spicca Ryanair (+2,86%) dopo che il Chief Executive Michael O'Leary ha preannunciato novità positive dai conti in calendario la prossima settimana. Sempre Oltremanica, +1,47% di Marks and Spencer a dispetto di un calo annuo dei profitti del 10%.



Sempre tra i retailers, Carrefour (+1,66%) ha annunciato di star valutando il possibile approdo in borsa della divisione brasiliana.