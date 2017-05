Borse europee poco mosse, Dax fa segnare nuovo massimo storico

Luca Fiore 16 maggio 2017 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Causa un comparto bancario sotto tono, borse europee in sostanziale parità a metà seduta: A Londra il Ftse100 segna un +0,6%, il Dax quota in parità (dopo aver aggiornato il massimo storico a 12.834,91 punti), il Cac40 scende dello 0,27% e l’Ibex avanza dello 0,17%.



Sul listino elvetico -2,17% per UBS in scia dell’indiscrezione relativa la riduzione della quota detenuta da parte del fondo sovrano di Singapore. Oltremanica easyJet perde quasi sei punti percentuali (-5,95%) dopo conti dei primi sei mesi dell’esercizio schiacciati tra la debolezza del pound e l’aggressività dei competitor mentre Vodafone sale del 3,91% nonostante un rosso di 6,1 miliardi di euro nei 12 mesi a marzo.



Per quanto riguarda i dati macro, indicazioni in linea con le stime dai dati relativi la crescita economica in Italia e Zona Euro, rispettivamente allo 0,2 e allo 0,5 per cento trimestrale. Peggio del previsto l’indice tedesco Zew, passato da 19,5 a 20,6 punti, mentre hanno stupito al rialzo l’inflazione britannica (+2,7% annuo) e la bilancia commerciale di Eurolandia (surplus salito da 18,8 a 23,1 miliardi di euro).



Nella seconda parte attenzione alla doppia accoppiata statunitense cantieri edili-nuovi permessi e produzione industriale-utilizzo della capacità produttiva.