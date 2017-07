Borse europee piatte, tonfo per AstraZeneca

Luca Fiore 27 luglio 2017 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Borse europee poco mosse il day-after la Fed: a Londra il Ftse100 segna un +0,05%, Parigi un +0,1% e Madrid un +0,02%. -0,44% di Francoforte dove Deutsche Bank arretra del 3,16% in scia di ricavi trimestrali in calo.Meglio del previsto invece i dati di Royal Dutch Shell (+0,64%) mentre AstraZeneca segna un -16,05% dopo l’annuncio del fallimento di un trial clinico in pazienti affetti da tumore al polmone.Nella seconda parte sarà la volta dei dati statunitensi su ordini beni durevoli e nuove richieste di sussidio.