Borse europee piatte, rally per Bouygues dopo i conti

Luca Fiore 23 febbraio 2017 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta in sostanziale parità per le borse del vecchio continente. A metà seduta il Ftse100 e il Dax segnano un -0,09 e un –0,07 per cento mentre Cac40 e Ibex salgono rispettivamente dello 0,1 e dello 0,32%.



Nel comparto dei titoli legati alle risorse di base spicca il -0,4% di Rio Tinto e il +2,55% di Glencore nel giorno della presentazione dei conti. Hanno alzato il velo anche Bouygues (+4,8%), che ha visto l’utile operativo passare da 941 milioni a 1,1 miliardi, e Telefonica (+2,2%), i cui utili sono saliti del 14,3% annuo.



Acquisti anche su Barclays (+1,96%) che, grazie a un Core Capital ratio in aumento al 12,4%, vede allontanarsi l’ipotesi di aumento di capitale.



Dopo gli aggiornamenti relativi la crescita economica in Germania (+0,4% trimestrale) e le vendite al dettaglio in Italia (-0,5% mensile), nel corso della seconda parte l’appuntamento è con le nuove richieste di sussidio statunitensi, con i prezzi delle abitazioni e con le scorte di petrolio della prima economia.