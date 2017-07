Borse europee piatte, nel pomeriggio focus sui dati macro Usa

Luca Fiore 5 luglio 2017 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

I segni meno nel comparto energetico penalizzano la seduta dei listini europei. Cac40 e Dax a metà seduta guadagnano lo 0,11 e lo 0,09 per cento, il Ftse100 non registra variazioni e l’Ibex scende dello 0,26%.Nel comparto dei titoli legati alle risorse di base (+0,98%), in spolvero dopo che il Credit Suisse ha alzato la valutazione sui minerari a "overweight", spicca il +2,31% di Glencore. Tra le altre storie del giorno, +4,51% per Adidas dopo la promozione di HSBC (+0,54%) a "buy" e -1,07% di GlaxoSmithKline, su cui Citi ha ridotto la valutazione a "neutral".in agenda macro le indicazioni arrivate dal PMI servizi, migliore del previsto in Eurolandia e sotto le stime in Regno Unito (55,4 e 53,4 punti rispettivamente), e le vendite al dettaglio tra i Paesi aderenti la moneta unica, in aumento dello 0,4% mensile.Nel pomeriggio sarà la volta degli indici statunitensi su ordini alle industrie e fiducia dei consumatori, in serata l’appuntamento è con le minutes dell’ultima riunione della Federal Reserve.