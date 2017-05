Borse europee piatte in attesa della BoE. Vendite su Telefonica

Luca Fiore 11 maggio 2017 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Borse europee in parità a metà seduta: in attesa della decisione della Bank of England il Ftse100 passa di mano a 7.387,25 punti (+0,03%), il Dax a 12.754,48 (-0,02%) e il Cac40 a 5.396,71 (-0,07%). Maglia nera per l’Ibex, in rosso dell’1,15%.



Sul listino spagnolo spicca il -3,16% di Telefonica che nonostante un utile “core” in aumento del 4,8% nei primi tre mesi, paga pegno all’andamento dell’indebitamento.