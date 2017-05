Borse europee piatte, comparto oil sotto pressione

Luca Fiore 25 maggio 2017 - 18:00

MILANO (Finanza.com)

La debolezza del comparto energetico penalizza l’azionario europeo che chiude la seduta in parità: a Londra il Ftse100 si è fermato a 7.517,71 punti (+0,04%), il Dax a 12.621,72 (-0,17%) e il Cac40 a 5.337,16 (-0,08%).



"Buy The Rumor, Sell the News" per il greggio nel giorno in cui l’Opec ha esteso di nove mesi i tagli alla produzione. Poco dopo la chiusa degli scambi in Europa il future con consegna luglio sul Brent segna un rosso del 3% a 52,36 dollari il barile.



Nel comparto oil spicca il -5,62% di Amec Foster, il -2,56% di Tullow Oil e il -0,91% di BP . Restando a Londra, -28,05% di Petrofac a seguito delle indagini per corruzione che hanno portato alla sospensione del Chief Operating Officer, Marwan Chedid.