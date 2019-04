Borse europee, la settimana parte contrastata

Daniela La Cava 29 aprile 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Parte mista per le Borse europee. Nei primi minuti di contrattazioni prevale l'incertezza e la cautela, con il Dax di Francoforte che sale dello 0,03%, mentre il Cac0 segna un - 0,04% e il Ftse 100 di Londra mostra una leggera flessione dello 0,01%. Il mercato guarda all'esito delle elezioni in Spagna: il Psoe, partito socialista guidato dall'ex premier Pedro Sanchez ce la fa, ma si apre un periodo di incertezza, visto che nessun partito si aggiudica la maggioranza necessaria per governare.Molti gli spunti (e di diversa natura) attesi nel corso dell'ottava: venerdì si attende l'uscita dei dati sul lavoro americano ad aprile, ma gli operatori guardano anche al nuovo round di trattative commerciali tra Usa e Cina e alle numerosi trimestrali, e in particolare attendono Apple. Da ultimo, focus sulla riunione della Fed che culmina mercoledì.