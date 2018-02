Borse europee in rosso, segno più per SocGen

Luca Fiore 8 febbraio 2018 - 18:04

MILANO (Finanza.com)

Giornata di debolezza per le borse europee: a Madrid l’Ibex è sceso del 2,21% (9.756,30 punti), il londinese Ftse100 ha segnato un -1,49% (7.170,69), il tedesco Dax un -2,62% (12.260,29) e il francese Cac40 un -1,98% (5.151,68).Tra le società che hanno presentato i conti, +1,95% di Societe Generale nonostante utili trimestrali in calo dell’82%. -2,35% invece per Commerzbank, che negli ultimi tre mesi ha visto l’ultima riga di conto economico scendere del 51%.Dal meeting odierno della Bank of England è emerso, oltre alla scontata conferma del costo del denaro allo 0,5%, che il processo di normalizzazione dei tassi sarà più “hawkish” del previsto a causa di un’economia in salute e di prezzi al consumo destinati a confermarsi sopra il target del 2% anche nei prossimi anni.