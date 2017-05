Borse europee in rosso, seduta positiva per Burberry

Luca Fiore 18 maggio 2017 - 18:01

MILANO (Finanza.com)

Le tensioni politiche in arrivo dagli Stati Uniti penalizzano l’azionario del vecchio continente. A Londra il Ftse100 ha terminato a 7.436,42 punti, lo 0,89% in meno rispetto al dato precedente, il Dax ha perso lo 0,33% a 12.590,06, il Cac40 ha segnato un rosso di mezzo punto percentuale a 5.289,73 (-0,53%) e l’Ibex è sceso dello 0,94% a 10.684,90 punti.



Sul listino londinese Burberry ha guadagnato l’1,77% nonostante un utile in calo del 21%. Il dato rettificato ante imposte si è attestato a 462 milioni di sterline (circa 537 milioni di euro), leggermente sopra i 460 milioni di sterline stimati dagli analisti. I ricavi sono scesi del 2% a 2,8 miliardi di sterline.



In agenda macro le indicazioni migliori del previsto arrivate dalla crescita economica giapponese (+0,5% trimestrale), dal tasso di disoccupazione australiano (5,7%) e dalle vendite al dettaglio britanniche (+2,3% m/m).



Meglio delle attese anche le nuove richieste di sussidio di disoccupazione, scese di 4 mila a 232 mila unità, e l’indice manifatturiero di Philadelphia, passato da 22 a 38,8 punti. +0,3% ad aprile per il superindice, contro il +0,4% atteso dagli analisti.