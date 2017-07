Borse europee in rosso, acquisti su Renault e AB Foods

Luca Fiore 6 luglio 2017 - 18:05

MILANO (Finanza.com)

Tensione sui mercati europei in una seduta caratterizzata dal rialzo dei rendimenti dei titoli governativi: il rendimento del decennale tedesco si portato ai massimi da gennaio 2016 allo 0,574% e quello del BTP si è spinto fino al 2,2740%.A Londra il Ftse100 ha terminato in calo dello 0,41% a 7.337,28 punti, il Dax ha segnato un -0,58% a 12.381,25, il Cac40 un -0,53% a 5.152,40 e l’Ibex un -0,24% a 10.498,40. A livello di singoli settori, spicca il rosso dello 0,86% delle utilities, il -1,64% dell’health-care e il -0,33% degli energetici.A Parigi Sodexo ha perso oltre sei punti percentuali (-6,03%) dopo il taglio dei target mentre Renault ha guadagnato l’1,59% in scia dell’annuncio del focus sul mercato cinese. Sul listino londinese, AB Foods (+2,57%) ha annunciato un miglioramento dell’outlook .In agenda macro gli ordini alle industrie tedesche, saliti a maggio di 1 punto percentuale, e i dati statunitensi su buste paga del settore privato (stima ADP, 158 mila), nuove richieste di sussidio (248 mila), bilancia commerciale (-46,5 miliardi) e ISM servizi (57,4 punti).