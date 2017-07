Borse europee in rosso, a Londra vola WorldPay

Luca Fiore 4 luglio 2017 - 18:01

MILANO (Finanza.com)

In mancanza del faro rappresentato dai listini statunitensi, le tensioni geopolitiche spingono al ribasso le borse europee. A Londra il listino della City ha terminato in calo dello 0,27% a 7.357,23 punti, il Dax ha segnato un -0,31% a 12.437,13, il Cac40 è sceso dello 0,4% a 5.174,90 e l’Ibex ha lasciato sul parterre lo 0,35% a 10.566,70.Rosso dello 0,78% a Madrid per il titolo del Banco Santander dopo l'annuncio dell'aumento di capitale da 7,1 miliardi di euro. Le nuove azioni saranno emesse a 4,85 euro per azione, con uno sconto del 19%.Tra le utilities, -4,02% per EDF che annunciato costi supplementari per 1,5 miliardi di sterline per la costruzione di una centrale nucleare nel Regno Unito. In scia, HSBC (-1,11%) ha bocciato il titolo.Rally per la britannica WorldPay (+27,7%) dopo la conferma delle offerte per l’acquisizione della società da parte di Vantiv e JPMorgan.In agenda macro le indicazioni arrivate dal PMI costruzioni britannico, sceso da 56 a 54,8 punti, e dai prezzi alla produzione europei, -0,4% mensile.